"Santos"un futbolçusu Neymar karyerası ilə bağlı qərar verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, futbolçu Braziliyada qalmağa üstünlük verib. “Beinsports.com.tr”də dərc edilən xəbərə görə, futbolçu "Santos"la yeni müqavilə imzalamaq barədə razılığa gəlib. İddialara görə, Neymar “Santos”la bir illik müqavilə izmalayacaq.

Qeyd edək ki, Neymar “Santos”da uğur qazandıqdan sonra tanınmışdı. “Santos”la müqaviləsi yekunlaşmaq üzrə olan Neymarın adı “Fənərbaxça” ilə də hallanmışdı.

