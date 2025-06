“Neftçi” futbolçusu Ervin Koffi ilə yollarını ayırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, klubdan verilən məlumata görə, fransalı müdafiəçinin başa çatan müqavilə müddəti yeniləməyib.

Qeyd edək ki, 2023-cü ilin yayında transfer olunmuş Koffi “Neftçi”nin heyətində 75 rəsmi oyuna çıxıb, 3 qol vurub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.