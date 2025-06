İsrailin İrana endirdiyi zərbələr nəticəsində İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun (SEPAH) iki generalı ölüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Borna News” agentliyi məlumat yayıb.

Məlumata görə, Rəşid Əslami və Rezvanpur Fotuhi İsrailin İranın Qəzvin əyalətindəki qərargahına endirdiyi zərbə nəticəsində həlak olublar.

