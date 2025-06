Fransanın “Lion” klubu aşağı liqaya düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, məşhur komanda maliyyə hesabatlarını pozduğundan növbəti mövsümdə Liqa 2-də çıxış edəcək.

Qeyd edək ki, “Lion” ötən mövsüm yüksək liqada (Liqa 1) altıncı yeri tutaraq, Avropa Liqasına vəsiqə qazanıb.

