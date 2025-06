Azərbaycanın 6 güləşçisi İtaliyanın Kaorle şəhərində keçirilən U-15 Avropa çempionatında finala yüksəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ilk yarış günündə sərbəst güləş üzrə bütün çəkilərdə finalçılar müəyyənləşib.

Azərbaycanın 6 güləşisi finala vəsiqə qazanıb.

