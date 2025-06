Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 107-ci ildönümünü təbrik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə MN-in X hesabında bildirilib.

"Qardaş Azərbaycanın təhlükəsizliyi və sabitliyi üçün gecə-gündüz demədən xidmət edən qəhrəman Azərbaycan Silahlı Qüvvələrini salamlayırıq. “Bir millət, iki dövlət” şüarı ilə hər zaman tək ürək, tək yumruq olmağa davam edəcəyik”, - qeyd olunub.

