“Neftçi” qapıçısı Emil Balayev ilə yeni müqavilə bağlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, anlaşmaya görə, təcrübəli qolkiper 2026-cı ilin yayınadək “ağ-qara” formanı geyinəcək.

Qeyd edək ki, “Neftçi”nin yetirməsi olan və 2011-2014-cü illərdə də paytaxt təmsilçisinin qapısını qorumuş Balayev 2023-cü ilin yayından komandada çıxış edir. O, millinin heyətində 14 oyun keçirib.

