İranın Ali Lideri Ayətulla Seyid Əli Xamenei İran xalqına video müraciət edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Xamenei müraciətində İranın heç vaxt heç bir ölkəyə təslim olmayacağını bildirib.

Onun sözlərinə görə, İran hər bir təcavüzə qarşılıqlı olaraq cavab verib və gələcəkdə də cavab verəcək.

Xamenei deyib ki, İran təcavüzə cavab vermək məqsədilə ABŞ bazasına hücum edib və xəsarətlər vurub. Qarşı tərəf öz hücumlarını şişirdir və İranın hücumunu kiçildir.

