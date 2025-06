“Sabah” klubu qapıçısı Stas Pokatilov və yarımmüdafiəçisi Anatoli Nuriyev ilə yeni müqavilə bağlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hər iki futbolçunun müqaviləsi daha bir il uzadılıb.

Stas 2025-ci ilin yanvar ayından “Sabah”ın uğurları üçün çalışır. O, son mövsümdə komandanın heyətində ümumilikdə 19 oyun keçirib.

Azərbaycan millisinin üzvü olan Anatoli Nuriyev isə 2022-ci ildən “Sabah”ın heyətində çıxış edir. O, bu müddət ərzində komandada 105 oyun keçirib və 12 qol vurub.

