Göyçayda avtomobil motosikletlə toqquşub, ölən var.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, hadisə rayon ərazisində qeydə alınıb.

"VAZ 2107" markalı avtomobillə motosikletin toqquşması nəticəsində motosikletin sürücüsü Kamil Abdullayev ağır bədən xəsarəti alıb.

Yaralı dərhal təcili tibbi yardım maşınının köməyi ilə Göyçay Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılsa da, həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

