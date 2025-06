İranın ali dini lideri Ayətulla Seyid Əli Xamenei paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, “X” hesabında İran xalqını İsrail üzərindəki qələbə münasibətilə təbrik edib. Dini lider müharibənin İranın qələbəsi ilə bitdiyini deyib. Onun sözlərinə görə, ABŞ-nin bu müharibədən heç bir qazancı olmayıb və Vaşinqton İsrailin yox olacağını düşündüyü üçün bu müharibəyə daxil olub.

