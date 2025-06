"Qalatasaray" komandadan ayrılmaq istəyən Alvaro Morataya şərt irəli sürüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, klub futbolçunun transfer haqqı əsasında gedə biləcəyini irəli sürüb. İddialara görə, Alvaro Morata "Komo" ilə razılığa gəlib və o, "Qalatasaray"dan ayrılmaq istəyir.

Qeyd edək ki, Alvaro Morata ötən mövsümün fasiləsində "Qalatasaray"la 1 illik müqavilə imzalayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.