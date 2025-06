Gecə saatlarında Rusiya bölgələri üzərində Ukraynanın 39 pilotsuz təyyarəsi (PUA) məhv edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

PUA-lar Rostov, Volqoqrad, Belqorod və Samara vilayətləri, eləcə də Ukraynanın işğal edilmiş Krım yarımadası üzərində vurulub.

