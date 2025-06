Azərbaycan Voleybol Federasiyasının (AVF) Təlim və aşağı yaş qrupları üzrə iş şöbəsinin koordinatoru Nərgiz İsmayılova Avropa Voleybol Konfederasiyası tərəfindən kişi voleybolçular arasında Avropa Gümüş Liqasının oyunlarına təyinat alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, iyunun 27-29-da Gürcüstanın Tbilisi şəhərində keçiriləcək oyunlarda supervayzer kimi hakimlərin işinə qiymət verəcək.

Qeyd edək ki, burada ev sahibi ilə yanaşı, Farer adaları və Lüksemburq yığmaları mübarizə aparacaqlar.

