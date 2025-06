"Nənələr" folklor qrupunun 89 yaşlı üzvü vəfat edib.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, Lənkəranın məşhur "Nənələr" folklor qrupunun üzvü 1936-cı il təvəllüdlü Xanımbacı Quliyeva dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, X.Quliyeva ilk dəfə yaradılan "Bacılar" adlı folklor qrupun yaradıcılarından olub.

O, doğulduğu Separadi kəndində dəfn olunacaq.

