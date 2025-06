Almaniyanın Moskvadakı səfiri Aleksander Lambsdorf cümə günü Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə TASS məlumat yayıb.

Məlumata görə, səfir Rusiya jurnalistlərinin təqibi barədə məlumatlandırılacaq və ona etiraz bildiriləcək.

