Türkiyənin energetika və təbii sərvətlər naziri Alparslan Bayraktar Ermənistanın ərazi idarəetmə naziri David Xudatyanla görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Alparslan Bayraktar sosial media platformasında məlumat yayıb.

Bildirilib ki, İstanbulda keçirilən görüşdə Türkiyə ilə Ermənistan arasında enerji sahəsində mümkün əməkdaşlıq imkanları müzakirə olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.