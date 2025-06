Soçidə iki sərnişin təyyarəsi toqquşdu - FOTO

Rusiyanın Soçi hava limanında “Utair” və “NordStar” aviaşirkətlərinə məxsus iki sərnişin təyyarəsi toqquşub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə yerli mənbələr məlumat yayıb. Məlumata görə, “Boeing 737-800” təyyarəsi Tümenə yola düşmək üçün uçuş-enmə zolağına yollanıb. Bu zaman “Boeing 737-800” təyyarəsi Norilskdən gələn təyyarə ilə uçuş-enmə zolağında toqquşub.Toqquşma nəticəsində təyyarələrdən birinin qanadı zədələnib. Xəsarət alan olmayıb. Hər iki təyyarə müvəqqəti olaraq uçuşlardan uzaqlaşdırılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.