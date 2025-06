İranın nüvə proqramına qayıdacağını düşünmürəm. İranın nüvəsi aradan qalxdı, geri qayıda bilməzlər. İranda istədiyimiz nöqtəni vurmuşuq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri ABŞ Prezidenti Donald Tramp AĞ EVdə keçirdiyi mətbuat konfransında deyib.

"İran tərəfi bizimlə danışmaq istəyir. Gələn həftə danışıqlar baş tutacaq. İranda istədiyimiz nöqtəni vurmuşuq. Vurulan obyekt dağıntılar altında qalıb", - deyə Tramp bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.