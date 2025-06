Rusiya ordusu gecə saatlarında pilotsuz uçuş aparatları (PUA) vasitəsilə Odessadakı yaşayış binasına zərbələr endirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə vilayətin Mülki Administrasiyasının rəhbəri Oleq Kiper məlumat verib.

O bildirib ki, nəticədə ilkin məlumata görə iki nəfər ölüb, 14 nəfər yaralanıb. Yaralıların arasında azyaşlı uşaqlar da var.

