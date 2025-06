Tanınmış təhsil eksperti Nadir İsrafilov 73 yaşında vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə onun yaxınları məlumat verib.

Xatırladaq ki, N.İsrafilov üç gün öncə reanimasiyaya yerləşdirilmişdi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.