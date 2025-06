Rusiyada öldürülən azərbaycanlıların görüntüləri - FOTOLAR

Xəbər verdiyimiz kimi, Rusiyanın Yekaterinburq şəhərində OMON xüsusi təyinatlı dəstəsi Ziyəddin və Hüseyn Səfərovların evinə basqın edib.

Nəticədə Ziyəddin və Hüseyn Səfərov, onların əmisi oğlu Səfərov Kamal Qədiməli oğlu öldürülüb.

OMON-çular onların ailə üzvlərini, o cümlədən Səfərov Bakir Mehdi oğlunu da saxlayıb.

mərhum qardaşların və saxlanılan Bakir Səfərovun fotolarını təqdim edir:

(Fotoda solda, saxlanılan Bakir Səfərov, sağda öldürülən Ziyəddin Səfərov)

(OMON-çuların öldürdüyü Hüseyn Səfərovun fotoları)

