İsveçrədə Alp dağlarında helikopter qəzaya uğrayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ölkənin yerli KİV-i məlumat yayıb.

Qeyd edilib ki, qəza təxminən 2,5 min metr yüksəklikdə baş verib.

Təyyarədəki ekipaj üzvlərinin taleyi barədə məlumat yoxdur.

