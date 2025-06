Rusiya Federasiyası hücum pilotsuz uçan aparatlarının istehsalını əhəmiyyətli dərəcədə artırır və yaxın gələcəkdə bir gecədə Ukraynada minə qədər pilotsuz uçan aparat buraxmaq imkanı əldə edə bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə KIEV24 telekanalının efirində aviasiya mütəxəssisi Bohdan Dolintse məlumat verib.

Onun hesablamalarına görə, artıq iyun ayında Rusiyada dronların istehsal həcmi Ukraynaya qarşı istifadə olunacaq “müxtəlif tipli 6 min ədədə qədər” çata bilər.

