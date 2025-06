İsrailin 7 oktyabr 2023-cü ildən etibarən Qəzza zolağına təşkil etdiyi hücumlarda həyatını itirənlərin sayı son 24 saatda 81 nəfər artıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Qəzza Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb.

Qeyd edilib ki, ölənlərin sayı 56 min 412 nəfərə çatıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.