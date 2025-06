Növbəti 4 günlük tətil bu tarixdə olacaq

Azərbaycanda növbəti bayram tətili noyabrda olacaq.

Metbuat.az milli.az-a istinadən xəbər verir ki, noyabrda 4 gün ardıcıl istirahət nəzərdə tutulur.

İyul, avqust, sentyabr və oktyabr aylarında qeyri-iş günü olan bayram yoxdur. Bu müddətdə yalnız 20 sentyabr - Dövlət Suverenliyi Günü və 18 oktyabr - Dövlət Müstəqilliyinin Bərpası Günü qeyd olunur, lakin onlar iş günləridir.

Növbəti qeyri-iş günləri 8 və 9 noyabr olacaq, yəni Zəfər Günü və Dövlət Bayrağı Günü. Hər iki gün şənbə və bazara təsadüf etdiyindən, Əmək Məcəlləsinə əsasən tətil 10 və 11 noyabra keçirilir. Beləliklə, 8-11 noyabr tarixlərində ölkədə ardıcıl 4 gün istirahət olacaq.

Bundan əlavə olaraq, 12 noyabr - Konstitusiya Günü iş günü və ilin sonuncu qeyri-iş günü isə 31 dekabr - Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü olacaq.

