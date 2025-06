Amerikada yaşayan azərbaycanlı aparıcı Günel Musəvinin başına iş gəlib.

Metbuat.az milli.az-a istinadən xəbər verir ki, o, bu barədə sosial şəbəkə hesabından məlumat verib.

"Americano" yutub layihəsində qonaq olan və ABŞ-dəki həyatını nümayiş etdirən aparıcıya "göz dəyib".

İzləyicilərindən birinin "Həyatından razıdır. Azərbaycanda 8 milyon xoşbəxt olmayan insanın gözü dəyməz, inşallah" rəyinə cavab verən Günel maşınının qəzaya düşmüş görüntüsünü yayımlayıb və "Göz dəydi" şərhini yazıb.

