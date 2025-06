Paytaxtın Nəsimi rayonu ərazisində yerləşən ticarət mərkələrinin birindən 1 300 manat dəyərində qol saatı oğurlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Nəsimi RPİ 22-ci Polis Şöbəsinə daxil olmuş məlumat əsasında keçirilən tədbirlərlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən əvvəllər də oğurluğa görə məhkum olunmuş 47 yaşlı A.Qarayev müəyyən edilərək saxlanılıb.

Araşdırma aparılır.

