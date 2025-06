Bu il Bakıda keçiriləcək “Formula-1” üzrə Azərbaycan Qran-prisinin vaxtı dəyişdirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Formula-1”in rəsmi saytında məlumat dərc edilib.

Bildirilib ki, buna səbəb sentyabrın 27-si tarixinin Azərbaycanda Anım Günü kimi qeyd olunmasıdır.

Bununla əlaqədar Bakıdakı yarış sentyabrın 24, 25 və 26-da keçiriləcək.

Xatırladaq ki, əvvəlki məlumatda

