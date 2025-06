Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan yaxın günlərdə Azərbaycana rəsmi səfər edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, səfər 2025-ci il iyulun 4-nə planlaşdırılıb.

Prezident Ərdoğan Bakıda keçiriləcək İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının (İƏT) sammitində iştirak edəcək. Səfər çərçivəsində iki ölkə arasında strateji əməkdaşlığın müxtəlif istiqamətləri üzrə müzakirələrin aparılması və bir sıra görüşlərin keçirilməsi gözlənilir.

