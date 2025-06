Prezidentin Təhlükəsizlik Xidmətinə yeni rəis təyin olunub.

Metbuat.az unikal.az-a istinadən xəbər verir ki, bu vəzifəyə Fərid Əsgərov təyin edilib.

Qeyd edək ki, bu təyinatadək Prezidentin Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi general-polkovnik Bəylər Eyyubov idi. F.Əsgərov isə bu PTX rəisinin müavini vəzifəsini icra edirdi.

***

Gununsesi.info-nun məlumatına görə, B.Eyyubov digər təyinatla Prezidentin Katibliyinin rəisi təyin edilib.



