Bakıda əməliyyat keçirildi - Saxlanılanlar var

İyunun 28-də Nəsimi rayonu ərazisində yerləşən yaşayış kompleksindən 50 min manat dəyərində naqil oğurlanıb.

Bu barədə Metbuat.az-a Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

Nəsimi RPİ 22-ci Polis Şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən 45 yaşlı T.Suanverdiyev müəyyən olunaraq saxlanılıb.

Rayon ərazisində daha bir oğurluq hadisəsi qeydə alınıb. Keçirilən tədbirlərlə 8000 manat dəyərində lotoreya biletləri oğurlamaqda şübhəli bilinən 26 yaşlı A.Kərimli və əvvəllər məhkum olunmuş 43 yaşlı Ş.Səfərov da saxlanılıblar.

Bundan başqa, Sabunçu rayonu ərazisində yerləşən evlərin birindən 15 min manat pul vəsaitini oğurlamaqda şübhəli bilinən 48 yaşlı V.Abdullayevanın da polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılması təmin edilib.

Araşdırmalar aparılır.

