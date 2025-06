Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri Rəhman Mustafayev Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Report Rusiya KİV-lərinə istinadən xəbər verir.

Qeyd edilib ki, çağırışın səbəbi Azərbaycanın "qeyri-dost hərəkətləri" olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.