İrana tətbiq edilən sanksiyalar ləğv edilə bilər - Tramp

İran sülhpərəst olarsa və heç bir zərər verməsə sanksiyalar ləğv edilə bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, ABŞ Prezidenti Donald Tramp belə açıqlama verib. O bildirib ki, İran ABŞ ilə əməkdaşlıq edərsə bu ölkəyə tətbiq edilən sanksiyalar ləğv edilə bilər. Tramp İsrailin İrana hücumları ilə başlayan qarşıdurmalarda hər iki tərəfin çox yorulduğunu və ABŞ-nin İrana hava hücumlarının uğurla nəticələndiyini bildirib. O, hücumlardan əvvəl İranın zənginləşdirilmiş uranı başqa yerə daşıdığına dair iddiaları da rədd edib. Tramp, Çinin atəşkəsdən sonra İrandan neft ala biləcəyi ilə bağlı açıqlamasına dair bunları deyib:

"Xeyr, mən bunu demədim. Sanksiyalar hələ də qüvvədədir. Amma onlar üzərlərinə düşəni etsələr, sülhpərvər olsalar, bizimlə əməkdaşlıq etsələr və artıq zərər verməyəcəklərsə, o zaman sanksiyaları ləğv edəcəm".

