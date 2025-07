İzmir Böyük şəhər Bələdiyyəsinin sabiq sədri Tunc Soyer saxlanılıb.

Metbuat.az NTV-yə istinadən xəbər verir ki, o, İzmir prokurorluğunun korrupsiya işi üzrə başlatdığı istintaq çərçivəsində tutulub.

Eyni zamanda, Tunc Soyerdən başqa ümumilikdə 157 nəfərin saxlanılmasına dair qərar qəbul edilib.

Hazırda istintaq prosesi davam edir.

