Jurnalist Vüsalə Səid "Naxçıvan Muxtar Respublikası Televiziya və Radio Verilişləri" QSC-də Xəbərlər Departamentinin rəhbəri vəzifəsindən ayrılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Vüsalə Səid özü məlumat verib.

Qeyd edək ki, o, bir müddət əvvəl Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyində ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə menecer kimi çalışıb.

