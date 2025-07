Ötən gün Prezidentin Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi təyin edilən Fərid Əsgərova general-mayor rütbəsi verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Karate Federasiyasının təbrikində bildirilib.

Xatırladaq ki, Fərid Əsgərov daha öncə Azərbaycan Karate Federasiyasının vitse-prezidenti olub. O, bu vəzifəyə 2017-ci ilin dekabrında seçilib.

