AZAL təyyarəsi Rusiya MN-in göstərişi ilə vurulub - İddia

2024-cü il dekabrın 25-də Qroznıya yaxınlaşarkən vurulan AZAL-a məxsus "Embraer E190" təyyarəsi ilə bağlı sensasion materiallardan ibarət anonim məktub üzə çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, anonim məktubu minval.az saytı dərc edib.

Məktubda hava hücumundan müdafiə bölməsinin kapitanının izahatı yer alır.

O, təyyarəyə atəş açılması əmrinin Rusiya Müdafiə Nazirliyi tərəfindən verildiyini bildirir. Bundan əlavə, məktuba video və audioyazılar, habelə texnikanın yararsız vəziyyətdə olması ilə bağlı ətraflı məlumatlar əlavə olunub.

"Mənə ünvanlanan suallara əsasən bildirirəm ki, mən - kapitan Paladıçuk Dmitri Sergeyeviç, BM №274-ün komandiri, hesablamanın rəisi, 24.12.24-dən 25.12.24-ə qədər Qroznı şəhərinin hava hücumlarından müdafiəsi üzrə döyüş növbəsində olmuşam. 08:11-də hədəf aşkar edən stansiya tərəfindən mümkün hədəf müəyyən edildi və mən onu dəqiq izləməyə götürdüm, bu barədə 51-ci diviziyanın komanda məntəqəsinə məlumat verdim. 08:13-də koordinatları yeniləyərək bildirdim: α = 338 dərəcə, məsafə = 7000 m, hündürlük = 490 m, sürət = 118 m/s, istiqamət = 230 dərəcə.

Mənə telefon vasitəsilə hədəfi məhv etmək əmri verildi. Hədəf optik sistemdə görünmürdü - çox sıx duman səbəbindən, bu barədə də məruzə edilmişdi. 08:13:30-da operatora atəş açmaq əmri verdim. 08:13:33-də raket buraxıldı. 08:13:47-də BM-72V6 sistemi hədəfin buraxıldığı barədə bildiriş verdi. 08:13:48-də təkrar atəş açmaq əmri verdim. MRL sisteminə əsasən, birinci raket buraxılarkən hədəfin koordinatları belə idi: α = 319 dərəcə, məsafə = 7300 m, hündürlük = 697 m, sürət = 80 m/s. İkinci raket hədəfin aşağıdakı göstəriciləri zamanı buraxıldı: α = 311 dərəcə, məsafə = 8000 m, hündürlük = 1300 m, sürət = 120 m/s." - deyə izahat məktubunda qeyd olunur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.