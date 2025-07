Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski arasında telefon danışığı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Ukraynanın dövlət başçısı sosial şəbəkə hesabında yazıb.

