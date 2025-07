Voronejdə azərbaycanlı sahibkar Yusif Xəlilov həbs edilib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Y.Xəlilov regionun ən böyük Alekseyevski bazarının həmsahibidir.

Bu məsələ ilə bağlı rəsmi məlumat hələlik yoxdur.



