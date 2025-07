USAID xarici yardım proqramlarını dayandırdı - Rubio

ABŞ-də xarici yardım proqramlarını idarə edən Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin (USAİD) fəaliyyəti Dövlət Departamentinə verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ dövlət katibi Marko Rubio açıqlama verib. O, “hökumət tərəfindən dəstəklənən səmərəsizliyin erası bitdi” sözləri ilə USAİD-in bağlandığını elan edib. Rubio, bundan sonra xarici yardım proqramlarının daha məsuliyyətli tətbiq olunacağını irəli sürüb. Rubio, USAID-in onilliklər ərzində çox da uğurlu olmadığını ifadə edib.

USAİD-in xarici yardımı dayandırdığını açıqlayan Rubio, bundan sonra xarici yardım proqramlarının Dövlət Departamenti tərəfindən daha çox hesabatlılıq, strategiya və effektivliklə həyata keçiriləcəyini qeyd edib.

