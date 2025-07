Azərbaycanda Atatürk Mərkəzində siyasi elmlər doktoru, professor Vaqif Abdullayevin "IDEA-dan başladı" adlı kitabının təqdimatı keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, tədbirdə müəllif Vaqif Abdullayev kitabın Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevaya həsr olunduğunu bildirib.

Professor qeyd edib ki, Leyla Əliyevanın həyata keçirdiyi humanitar təşəbbüslər və Azərbaycanın beynəlxalq tədbirlərdə layiqincə təmsil olunmasında göstərdiyi fəaliyyət qürur verir.

