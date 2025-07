“Lukoyl” şirkətlər qrupunun Uraldakı İstehsalat Birliyinin rəhbəri Əhməd Hacıyev Rusiyada saxlanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın teleqram kanalları məlumat yayıb.

Məlumat hələ ki rəsmi təsdiqini tapmayıb.

