Yekaterinburqda 50 azərbaycanlı saxlanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin (KİV) yaydığı məlumatda deyilir.

Qeyd edək ki, Uraldakı Azərbaycan diasporunun rəhbəri Şahin Şıxlınskinin və oğlu Mutvali Şıxlınski saxlanılanlar arasındadır.

