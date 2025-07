“Sabah” heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Bakı təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Klub 25 yaşlı dayaq yarımmüdafiəçisi Zinədin Uld Xaledlə 2 illik müqavilə imzalayıb.

Fransa təmsilçisi “Anje"nin yetirməsi olan oyunçu karyerası ərzində bu klubun əsas və B komandalarında çıxış edib.

