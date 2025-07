​"Qalatasaray" 7 futbolçunu göndərir

"Qalatasaray" klubdan göndəriləcək futbolçuları müəyyən edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, məşqçi Okan Buruk bununla bağlı klub rəhbərliyinə hesabat təqdim edib. Məlumata görə, məşqçi 7 futbolçunun klubdan göndərilməsi üçün razılıq verib. “Milliyet” qəzetində dərc edilən xəbərə görə, heyətində 17 əcnəbi futbolçu olan “Qalatasaray” 7 əcnəbi futbolçunu heyətdən göndərməyə qərar verib.

Okan Burukun siyahısında Nikolo Zaniolo, Viktor Nelsson, Karlos Kuesta, Elias Jelert, Derrik Köhn, Alvaro Morata və Mathias Rossunun yer aldığı iddia edilib.

