MAQATE əməkdaşlarının İrana girişi qadağan olundu

İran prezidenti Məsud Pezeşkian ölkənin Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentlik (BAEA) ilə əməkdaşlığını dayandırması barədə rəsmi fərman verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İran mətbuatı məlumat dərc edib.

Qeyd olunur ki, Agentliyin əməkdaşlarının İrana girişi qadağan olunacaq.

Bu tədbir İranın nüvə obyektlərinin və alimlərinin təhlükəsizliyi təmin olunana qədər davam edəcək.

Bundan əvvəl İran parlamenti Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentlik ilə əməkdaşlığın dayandırılması haqqında qanun layihəsini, Konstitusiyanın Keşikçilər Şurası isə bunu təsdiqləyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.