Mədəniyyət naziri Adil Kərimli Gəncə Regional Mədəniyyət İdarəsinin (GRMİ) nəzdində fəaliyyət göstərən Nizami Gəncəvi Muzey Kompleksinə yeni direktor təyin edib.

Metbuat.az Teleqraf-a istinadən xəbər verir ki, bu vəzifəyə Teymur Əliyev təyinat alıb.

T. Əliyev Gəncə Şəhər və Ağstafa Rayon İcra Hakimiyyətlərində müxtəlif vəzifələrdə çalışıb.

