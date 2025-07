“Neftçi” yeni futbolçu transfer edib.

Klubdan Metbuat.az-a verilən məlumata görə, braziliyalı müdafiəçi İqor Ribeyro ilə 2 illik müqavilə imzalanıb.

“Araz-Naxçıvan” klubu ilə razılaşmaya əsasən, Ribeyro bu komandanın UEFA Konfrans Liqasının ilk mərhələsindəki oyunlarından sonra “Neftçi”yə qoşulacaq.

28 yaşlı futbolçu ilə sözləşmə avqustun 1-də qüvvəyə minəcək.

