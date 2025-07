Mərkəzi Bank debet kartları ilə bağlı məlumat yaydı

2025-ci ilin yanvar-may ayları ərzində Azərbaycanda debet kartları ilə aparılan əməliyyatların həcmi 54 milyard 51 milyon manat təşkil edib.

Metbuat.az Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir ki, bu göstəricinin həcmi ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 22.8% və ya 10 milyard 47 milyon manat artıb.

Qeyd edək ki, hesabat dövründə debet kartları ilə aparılan əməliyyatların 30 milyard 399 milyon manatı elektron ticarət vasitəsi ilə, 17 milyard 95 milyon manatı bankomatlar vasitəsi ilə, 5 milyard 110 milyon manatı POS-terminallar vasitəsi ilə, 14.3 milyon manatı özünə xidmət terminalları vasitəsi ilə, 1 milyard 433 milyon manatı isə ölkə xarici əməliyyatlar vasitəsi ilə həyata keçirilib.

Xatırladaq ki, cari ilin iyun ayının 1-nə Azərbaycanda 18 milyon 344 min ədəd debet kartı olub.

